Van, ahol bőven megjött az eső, máshol szinte semmi – így zárul a nyár Hevesben

Címkék#eső#csapadékmennyiség#HungaroMet

Lezárul a nyár, kezdődik az ősz, a HungaroMet évszakos mérést közölt. Óriási különbségek vannak csapadékmennyiséget tekintve országszerte.

A nyár elteltével mérleget vonhatunk az évszak csapadékmennyiségéről és jelentősek a különbségek, sok terület meg sem közelítette az évszakos átlagos csapadékmennyiséget.

Forrás: HungaroMet / Facebook

A HungaroMet információi alapján a legszárazabb település Gyomaendrőd, ahol augusztusban eddig 4 mm sem esett. Az elmúlt 90 nap adatai alapján Sátorhelyen esett a legkevesebb. Ez mindössze 17%-a az átlagos nyári csapadékmennyiségnek.

A tegnap éjfélig beérkezett (mérőautomata) adatok tükrében Hegyeshalom a nyertes eddig mind havi, mind pedig évszakos időskálán nézve a csapadékösszeget, ahol több esett, mint az átlag - írja a HungaroMet.

Mint írták, ezek nem végleges adatok, a feltüntetett milliméterek természetesen még gyarapodnak ezen a hétvégén, pláne, hogy lehetnek olyan pontjai az országnak, ahol felhőszakadások nyomán egy havi csapadékmennyiség is lezúdulhat rövid idő alatt.

Korábban már lapunk is írt róla, hogy nem csak az országban, akár a megyén vagy éppen egy kis falun belül is óriási különbségek adódtak csapadék terén.

Az ország nagy részén aszály sújtja a mezőgazdaságot. Az elmúlt hét második felében északon, északkeleten jelentős csapadék hullott, de a legsúlyosabb szárazsággal sújtott középső országrészben most is nagyon kevés esett.

 

