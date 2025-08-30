Van, ahol bőven megjött az eső, máshol szinte semmi – így zárul a nyár Hevesben

A nyár elteltével mérleget vonhatunk az évszak csapadékmennyiségéről és jelentősek a különbségek, sok terület meg sem közelítette az évszakos átlagos csapadékmennyiséget.

Van, ahol bőven megjött az eső, máshol szinte semmi – így zárul a nyár

Forrás: HungaroMet / Facebook

A HungaroMet információi alapján a legszárazabb település Gyomaendrőd, ahol augusztusban eddig 4 mm sem esett. Az elmúlt 90 nap adatai alapján Sátorhelyen esett a legkevesebb. Ez mindössze 17%-a az átlagos nyári csapadékmennyiségnek.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A tegnap éjfélig beérkezett (mérőautomata) adatok tükrében Hegyeshalom a nyertes eddig mind havi, mind pedig évszakos időskálán nézve a csapadékösszeget, ahol több esett, mint az átlag - írja a HungaroMet.

Mint írták, ezek nem végleges adatok, a feltüntetett milliméterek természetesen még gyarapodnak ezen a hétvégén, pláne, hogy lehetnek olyan pontjai az országnak, ahol felhőszakadások nyomán egy havi csapadékmennyiség is lezúdulhat rövid idő alatt.