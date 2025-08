Megáradt az Eger-patak, eltűnt a bicikliút a felhőszakadás után + videó

Az Eger-patak kapott utánpótlást bőven. A hétfő esti felhőszakadás után jelentősen megemelkedett a patak belvárosi szakaszán a vízszint. Vicuska lába beleért a vízbe este a Végvári vitézek terén.

A felhőszakadás miatt jelentősen megemelkedett az Eger-patak vízszintje

Forrás: Lénárt Márton/heol.hu

Durva mennyiségű eső esett le, hiszen délelőtt még alig csordogált a patak, néhol a meder alja is látszott. Most a bicikliút is vízben áll, hihetetlen változás rövid idő alatt.

Korábban megírtuk, hogy a hidegfront hatalmas záporral érkezett Egerbe. Fotók és videók is készültek a zuhéról.