Kánikula

A brutális hőség miatt figyelmeztetést adtak ki Hevesre

Vasárnap extrém hőség sújtja Heves vármegyét: a hőmérséklet 35 fok fölé emelkedhet, a HungaroMet figyelmeztetést adott ki. Az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, ezért különösen fontos a védekezés.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, vasárnap extrém meleg várható Heves vármegyében, a napi csúcshőmérséklet 33 és 40 fok között alakul. A HungaroMet a vármegyére citromsárga, a Tisza-tóra narancssárga figyelmeztető jelzést adott ki a forróság miatt. 

Visszatért a kánikula Hevesbe, figyelmeztető jelzést adtak ki a megyére.
Mi az oka a figyelmeztető jelzéseknek?

Ma még az ország nagy részén 25 fok felett, a középső országrészben 27 fok felett, délkeleten 29 fok közelében alakulhat a napi átlaghőmérséklet. 

A délutáni, esti órákban egy hidegfront hatására az északkeleti illetve a nyugati határszél közelében kis eséllyel előfordulhat egy-egy zivatar viharos (60-75 km/h) széllökés kíséretében.

A HungaroMet országszerte figyelmeztetést adott ki.
Hevesben igazi strandidő vár ránk napközben

A HungaroMet előrejelzése szerint délelőtt gyenge (0-10 km/h), kezdetben északkeleti, majd változó irányú lesz a légmozgás. Déltől nyugatias (DNY, NY, ÉNY) irányba fordul a szél (10-25 km/h) és többször megélénkül (25-35 km/h), időnként egy-egy erős közeli (35-40 km/h) széllökés is lehetséges. Kora estére az erős közeli széllökések várhatóan elmaradnak. Este északkeletire fordul a szélirány és az élénk (25-35 km/h) szelet időnként erős (40-45 km/h) lökések kísérhetik. Sok napsütés, strandidő várható. Nagyon erős lesz az UV sugárzás. 

Délután kevés gomoly-és fátyolfelhő érkezhet a térségbe, de csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 fok körül alakul. Késő este 27 fok valószínű.

A portál beszámolójából az is kiderül, hogy a Tisza-tónál az élő Tisza vizének hőmérséklete 25 fok körül mozog. 

 

