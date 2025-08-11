Sült tojás a járdán? A hétfői kánikulában simán megtörténhet!

Derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet - írja a Köpönyeg.

Forrás: Bohanek Miklós/MW

Hétfői időjárás – folytatódik a kánikula

Hétfőn országszerte sok napsütésre számíthatunk, az égboltot legfeljebb időszakosan takarják el gomolyfelhők. A délutáni órákban a melegebb tájakon – különösen a keleti és déli megyékben – néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de ezek csak átmenetileg enyhítik a hőséget - írja a a Köpönyeg.

Az északkeleti szél többfelé megélénkül, amely némileg enyhíti a forró levegőt, de nem lesz elég erős ahhoz, hogy igazán felfrissítse a levegőt. A nappali hőmérséklet ennek ellenére magas marad: 29 és 35 fok között alakul, délkeleten továbbra is számíthatunk rekkenő melegre.

A Köpönyeg előrejelzései szerint a hétfői időjárás összességében ideális a szabadtéri programokhoz, de az elszórtan kialakuló záporokra érdemes felkészülni. Aki vízpartra vagy kirándulni indul, figyeljen a napvédelemre és a megfelelő folyadékbevitelre, hiszen a tartós meleg terheli a szervezetet.

Az orvosmeteorológia szerint nem csak a betegeket, hanem az egészséges szervezetet is leterheli a kánikula

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.