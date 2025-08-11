augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Sült tojás a járdán? A hétfői kánikulában simán megtörténhet!

Címkék#kánikula#időjárás előrejelés#nyári kánikula

Strandidő vagy szaunajegy? Bármi is a terved hétfőre, egy biztos: a kánikula visszatér, és nem kímél senkit. Mutatjuk, milyen lesz a hétfői időjárás.

Heol.hu

Derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet - írja a Köpönyeg.

Hétfői időjárás: folytatódik a kánikula
Hétfői időjárás: folytatódik a kánikula
Forrás: Bohanek Miklós/MW

Hétfői időjárás – folytatódik a kánikula

Hétfőn országszerte sok napsütésre számíthatunk, az égboltot legfeljebb időszakosan takarják el gomolyfelhők. A délutáni órákban a melegebb tájakon – különösen a keleti és déli megyékben – néhol záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de ezek csak átmenetileg enyhítik a hőséget - írja a a Köpönyeg.

Az északkeleti szél többfelé megélénkül, amely némileg enyhíti a forró levegőt, de nem lesz elég erős ahhoz, hogy igazán felfrissítse a levegőt. A nappali hőmérséklet ennek ellenére magas marad: 29 és 35 fok között alakul, délkeleten továbbra is számíthatunk rekkenő melegre.

A Köpönyeg előrejelzései szerint a hétfői időjárás összességében ideális a szabadtéri programokhoz, de az elszórtan kialakuló záporokra érdemes felkészülni. Aki vízpartra vagy kirándulni indul, figyeljen a napvédelemre és a megfelelő folyadékbevitelre, hiszen a tartós meleg terheli a szervezetet.

Az orvosmeteorológia szerint nem csak a betegeket, hanem az egészséges szervezetet is leterheli a kánikula

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu