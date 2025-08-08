augusztus 8., péntek

49 perce

A számok nem hazudnak – ilyen július még kevés volt Hevesben

Címkék#HungaroMet#aszály#időjárás

A júniusinál jobb volt a helyzet az átvonuló hidegfrontok miatt júliusban, de érezhető volt a klímaváltozás hatása. Heves megye időjárása is melegebbé és szárazabbá vált.

Tóth Balázs

A június után a július időjárása is melegebb és szárazabb volt a korábbi harminc éves átlagnál. A HungaroMet mérései szerint az idei július középhőmérséklete 22,2 Celsius fok volt országosan, ami 0,7 fokkal meghaladta az 1991–2020-as átlagot. A rekord esőmentes júniust követően a július kevésbé száraz hónap volt, de a csapadék többnyire záporos jellege miatt nagy térbeli különbségek alakultak ki. A júliusi havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – 60,5 milliméter, ami 16 százalékkal marad el a szokásos mennyiségtől. Az 1991–2020-as átlag 71,8 milliméter volt. A Heves megye időjárása az országos átlagnál kissé melegebb és szárazabb volt.

Heves megye időjárását emelkedő középhőmérséklet jellemezte
Forrás: Hungaromet

Az Alföld középső és déli részén nagy területen 23 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete. Az ország többi részén általában 21 és 23 fok között volt a júliusi átlaghőmérséklet, 20 fok alatti értékek csak hegyvidéki területeken fordultak elő. Ilyenből van Heves megyében is, a Bükk magasan fekvő területein átlagban 18,9 Celsius fokot mértek, míg Kékestetőn 17,1 fokot. Ahogyan arról júliusban többször is hírt adtunk, a bükki töbrök speciális mikroklímája miatt a Mohos-töbörben a hónap jó részében hajnalonként fagypont alatti hőmérsékletet is mértek, persze a napi hőingás nagy volt. Heves megye más területein 22,6-22,9 Celsius fok volt a havi középhőmérséklet.

Heves megye időjárása kevésbé volt csapadékos

A csapadékosabb északnyugati és északkeleti tájakon nagyobb területen 90 milliméternél több csapadék hullott, míg a szárazabb középső országrészben és a Dél-Alföldön többfelé csak 20 milliméter közeli havi csapadékot mértek az állomások. Hercegszántó – ahol júniusban semmi csapadékot nem mértek –, júliusban is az ország legszárazabb része volt, csupán 10,9 milliméter volt a júliusi csapadékösszeg.

Heves megye jobban járt a középső nyári hónappal, hiszen a megye nyugati és keleti széle volt az, ahol 40-50 milliméter közötti csapadékmennyiséget regisztráltak, a középső sávban viszont legalább tíz milliméterrel többet. A megye legészakabbi régiójában hetven milliméternyi eső is hullott. Egerben 62, a Kékesen 63, Kompolton 45, Poroszlón 46, Gyöngyösön 50 milliméter eső esett júliusban.

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
