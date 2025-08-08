A számok nem hazudnak – ilyen július még kevés volt Hevesben

A június után a július időjárása is melegebb és szárazabb volt a korábbi harminc éves átlagnál. A HungaroMet mérései szerint az idei július középhőmérséklete 22,2 Celsius fok volt országosan, ami 0,7 fokkal meghaladta az 1991–2020-as átlagot. A rekord esőmentes júniust követően a július kevésbé száraz hónap volt, de a csapadék többnyire záporos jellege miatt nagy térbeli különbségek alakultak ki. A júliusi havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – 60,5 milliméter, ami 16 százalékkal marad el a szokásos mennyiségtől. Az 1991–2020-as átlag 71,8 milliméter volt. A Heves megye időjárása az országos átlagnál kissé melegebb és szárazabb volt.

Heves megye időjárását emelkedő középhőmérséklet jellemezte

Forrás: Hungaromet

Az Alföld középső és déli részén nagy területen 23 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete. Az ország többi részén általában 21 és 23 fok között volt a júliusi átlaghőmérséklet, 20 fok alatti értékek csak hegyvidéki területeken fordultak elő. Ilyenből van Heves megyében is, a Bükk magasan fekvő területein átlagban 18,9 Celsius fokot mértek, míg Kékestetőn 17,1 fokot. Ahogyan arról júliusban többször is hírt adtunk, a bükki töbrök speciális mikroklímája miatt a Mohos-töbörben a hónap jó részében hajnalonként fagypont alatti hőmérsékletet is mértek, persze a napi hőingás nagy volt. Heves megye más területein 22,6-22,9 Celsius fok volt a havi középhőmérséklet.