Fellélegezhetünk, ha nem is hosszan – mutatjuk mikor jön a hidegfront

Ma este hidegfront érkezik, ami hétfőre átlagosan 6-7 fokkal mérsékli a hőséget. Ez azonban csak átmeneti lesz, keddtől ismét melegedés kezdődik. Emellett napos, száraz időre kell számítani – számolt be az időjárás változásáról a HungaroMet. A napi csúcshőmérséklet várhatóan így 30 fok körül mozoghat majd Heves vármegyében.

Hétfőn mérséklődik a hőség, megérkezik a hidegfront.

Forrás: Katona Tibor/Zaol.hu

A HungaroMet előrejelzéséből kiderül, hogy az időszak során túlnyomóan derült, napos idő lesz, de ma az északkeleti határ közelében és északnyugaton több lehet a gomolyfelhő, melyekből délután kis eséllyel kialakulhat zápor, zivatar. Másutt csapadék nem várható. A nyugati, délnyugati szél, északira, északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül, a Dunántúli-középhegységben vasárnap néhol, hétfőn Kelet-Magyarországon több helyen meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15, 22 fok között, de északkeleten néhol 15 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27, 33 között várható.

Vasárnap extrém meleg volt Heves vármegyében: