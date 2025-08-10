2 órája
Fellélegezhetünk, ha nem is hosszan – mutatjuk mikor jön a hidegfront
A vasárnap esti hidegfront hétfőre kellemesebb, 6-7 fokkal hűvösebb időjárást hoz magával, de a nyári meleg nem adja fel: keddtől ismét emelkedik a hőmérséklet, sok napsütéssel és száraz idővel.
Ma este hidegfront érkezik, ami hétfőre átlagosan 6-7 fokkal mérsékli a hőséget. Ez azonban csak átmeneti lesz, keddtől ismét melegedés kezdődik. Emellett napos, száraz időre kell számítani – számolt be az időjárás változásáról a HungaroMet. A napi csúcshőmérséklet várhatóan így 30 fok körül mozoghat majd Heves vármegyében.
A HungaroMet előrejelzéséből kiderül, hogy az időszak során túlnyomóan derült, napos idő lesz, de ma az északkeleti határ közelében és északnyugaton több lehet a gomolyfelhő, melyekből délután kis eséllyel kialakulhat zápor, zivatar. Másutt csapadék nem várható. A nyugati, délnyugati szél, északira, északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül, a Dunántúli-középhegységben vasárnap néhol, hétfőn Kelet-Magyarországon több helyen meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15, 22 fok között, de északkeleten néhol 15 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27, 33 között várható.
Vasárnap extrém meleg volt Heves vármegyében:
