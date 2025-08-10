augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Fellélegezhetünk, ha nem is hosszan – mutatjuk mikor jön a hidegfront

Címkék#időjárásváltozás#időjárásjelentés#időjárás

A vasárnap esti hidegfront hétfőre kellemesebb, 6-7 fokkal hűvösebb időjárást hoz magával, de a nyári meleg nem adja fel: keddtől ismét emelkedik a hőmérséklet, sok napsütéssel és száraz idővel.

Heol.hu

Ma este hidegfront érkezik, ami hétfőre átlagosan 6-7 fokkal mérsékli a hőséget. Ez azonban csak átmeneti lesz, keddtől ismét melegedés kezdődik. Emellett napos, száraz időre kell számítani – számolt be az időjárás változásáról a HungaroMet. A napi csúcshőmérséklet várhatóan így 30 fok körül mozoghat majd Heves vármegyében. 

Hétfőn mérséklődik a hőség, megérkezik a hidegfront.
Hétfőn mérséklődik a hőség, megérkezik a hidegfront.
Forrás:  Katona Tibor/Zaol.hu

A HungaroMet előrejelzéséből kiderül, hogy az időszak során túlnyomóan derült, napos idő lesz, de ma az északkeleti határ közelében és északnyugaton több lehet a gomolyfelhő, melyekből délután kis eséllyel kialakulhat zápor, zivatar. Másutt csapadék nem várható. A nyugati, délnyugati szél, északira, északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül, a Dunántúli-középhegységben vasárnap néhol, hétfőn Kelet-Magyarországon több helyen meg is erősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15, 22 fok között, de északkeleten néhol 15 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27, 33 között várható.

Vasárnap extrém meleg volt Heves vármegyében:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu