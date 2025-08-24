augusztus 24., vasárnap

Csípős reggelre ébredtünk Hevesben, a Kékesen különösen hűvös volt

Nyár vége van, ilyenkor hajnalban már erősen lehűlhet a levegő. A HungaroMet szerint hétfőn veszélyben lehet a hidegrekord.

Tóth Balázs
Forrás: Kállai Márton/Szabad Föld

Fagyni nem fagyott, de érezhetően eljött a nyár vége. Hideg volt ugyanis az éjszaka, és a HungaroMet hidegrekorddal biztató előrejelzése szerint lesz ennél még kellemetlenebb idő is. Zabarban vasárnap hajnalban 4,5 Celsius fokot mért a HungaroMet, Kékestetőn pedig 5,3 Celsiust. Heves vármegye északi részén, Bükkszenterzsébeten, Mónosbélben, vagy Galyatetőn szintén 5-6 fokot mutattak a hőmérők napkelte idején. 

Forrás: Hungaromet/Facebook

Hidegrekord lehetőségével vigasztal a HungaroMet

A HungaroMet szerint bár hajnalra csaknem országszerte kiderült az ég, a szél csak a következő éjszakán áll le, vagyis hétfőre virradóan lesz a leghidegebb, közel leszünk az országos napi hidegrekordhoz (1,5 fok; Nagykanizsa, 1980). Nem nagy vigasz, de a tőlünk északra, északnyugatra fekvő országokban a hazai viszonyokhoz képest is jobban lehűlt a levegő.

Várjuk, hogy a Mohos-töbörben milyen volt az éjszaka, de ha a következő éjjelen érkezik a szélcsend, akkor ott is hétfőn lehetnek negatív számok. Vasárnap, azaz ma amúgy jó idő lesz és a hajnali hidegek dacára napközben felmelegedést várhatunk.

 

