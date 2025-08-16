augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi várható?

1 órája

Végre leszakadt az ég Hevesben – mutatjuk, hol áztatta el először az eső a földeket!

Címkék#HungaroMet#figyelmeztetés#zápor

Heves vármegye négy járására adott ki figyelmeztetést a HungaroMet oldala. Hidegfront közelít, az időjárás pedig egyre több záport hozhat. Sirokban már esik.

Heol.hu

Szombat délután négy  járásra adott ki figyelmeztetést a HungaroMet Heves vármegyében: a Bélapátfalvai, a Gyöngyösi, a Pétervásárai és az Egri járásban is fokozott figyelemre intenek a várható időjárási események miatt. 

A szombati időjárás során picit fellélegezhetünk
A szombati időjárás során picit fellélegezhetünk
Forrás: HungaroMet

Korábban megírtuk, hogy szombaton a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és zápor, zivatar is kialakulhat. 

Szombat délutántól elsősorban a Dunántúl nyugati felén lehetnek alkalmasak a feltételek kevés, rövid életű zivatar kialakulásához, amelyekhez viharos (60-80 km/h) széllökés, kisebb szemű jégeső és intenzív (~10-20 milliméter, néhol esetleg ennél több) csapadék is társulhat. Zivatar kialakulása másutt sem kizárt. Vasárnap napközben várhatóan már nagyobb területen lehetnek alkalmasak a feltételek zivatarok képződéséhez, legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben. Környezetükben a maihoz hasonló kísérőjelenségek fordulhatnak elő, ugyanakkor egy-egy zivatart ekkor már nagyobb valószínűséggel kísérhet felhőszakadás-szerű intenzitású (~25-30 milliméter) csapadék is - olvasható a HungaroMet oldalán.

Figyelem! Jégesővel és heves zivatarokkal érkezhet az enyhülés

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Az ország nyugati részén volt ahol már több mint 10 fokot is esett a hőmérséklet.

Van olyan hely, ahol már több mint 10 fokkal csökkent a hőmérséklet
Van olyan hely, ahol már több mint 10 fokkal csökkent a hőmérséklet
Forrás: HungaroMet

Sirok környékén intenzív záporeső öntözi a földeket már több mint háromnegyed órája. Nagyjából légvonalban 2 kilométerre a településtől északra, északnyugatra már esik az eső - olvasható Bodó Olivér posztjában, melyet az Egerszólát időjárása nevű Facebook csoportban osztott meg. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu