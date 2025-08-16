1 órája
Végre leszakadt az ég Hevesben – mutatjuk, hol áztatta el először az eső a földeket!
Heves vármegye négy járására adott ki figyelmeztetést a HungaroMet oldala. Hidegfront közelít, az időjárás pedig egyre több záport hozhat. Sirokban már esik.
Szombat délután négy járásra adott ki figyelmeztetést a HungaroMet Heves vármegyében: a Bélapátfalvai, a Gyöngyösi, a Pétervásárai és az Egri járásban is fokozott figyelemre intenek a várható időjárási események miatt.
Korábban megírtuk, hogy szombaton a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és zápor, zivatar is kialakulhat.
Szombat délutántól elsősorban a Dunántúl nyugati felén lehetnek alkalmasak a feltételek kevés, rövid életű zivatar kialakulásához, amelyekhez viharos (60-80 km/h) széllökés, kisebb szemű jégeső és intenzív (~10-20 milliméter, néhol esetleg ennél több) csapadék is társulhat. Zivatar kialakulása másutt sem kizárt. Vasárnap napközben várhatóan már nagyobb területen lehetnek alkalmasak a feltételek zivatarok képződéséhez, legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben. Környezetükben a maihoz hasonló kísérőjelenségek fordulhatnak elő, ugyanakkor egy-egy zivatart ekkor már nagyobb valószínűséggel kísérhet felhőszakadás-szerű intenzitású (~25-30 milliméter) csapadék is - olvasható a HungaroMet oldalán.
Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Az ország nyugati részén volt ahol már több mint 10 fokot is esett a hőmérséklet.
Sirok környékén intenzív záporeső öntözi a földeket már több mint háromnegyed órája. Nagyjából légvonalban 2 kilométerre a településtől északra, északnyugatra már esik az eső - olvasható Bodó Olivér posztjában, melyet az Egerszólát időjárása nevű Facebook csoportban osztott meg.