Végre leszakadt az ég Hevesben – mutatjuk, hol áztatta el először az eső a földeket!

Szombat délután négy járásra adott ki figyelmeztetést a HungaroMet Heves vármegyében: a Bélapátfalvai, a Gyöngyösi, a Pétervásárai és az Egri járásban is fokozott figyelemre intenek a várható időjárási események miatt.

A szombati időjárás során picit fellélegezhetünk

Forrás: HungaroMet

Korábban megírtuk, hogy szombaton a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és zápor, zivatar is kialakulhat.

Szombat délutántól elsősorban a Dunántúl nyugati felén lehetnek alkalmasak a feltételek kevés, rövid életű zivatar kialakulásához, amelyekhez viharos (60-80 km/h) széllökés, kisebb szemű jégeső és intenzív (~10-20 milliméter, néhol esetleg ennél több) csapadék is társulhat. Zivatar kialakulása másutt sem kizárt. Vasárnap napközben várhatóan már nagyobb területen lehetnek alkalmasak a feltételek zivatarok képződéséhez, legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben. Környezetükben a maihoz hasonló kísérőjelenségek fordulhatnak elő, ugyanakkor egy-egy zivatart ekkor már nagyobb valószínűséggel kísérhet felhőszakadás-szerű intenzitású (~25-30 milliméter) csapadék is - olvasható a HungaroMet oldalán.