Özönvíz után napsütés - az egri meteorológus elmondta, mire számíthatunk a hétvégén

Lassan búcsút inthetünk a meteorológiai nyárnak, és hamarosan megérkeznek az őszre jellemző hűvösebb napok. Egyelőre azonban még nem kell eltennünk a nyári ruhákat – bár pénteken helyenként özönvízszerű eső zúdult le, a hétvége ismét a nyár hangulatát idézi majd. De milyen idő lesz hétvégén? Az egri meteorológus előrejelzései szerint napsütéses, meleg időjárásra számíthatunk, így még kihasználhatjuk a szezon utolsó kellemes napjait.

A hétvégére elvonulnak a felhők, melegebb időjárás várható

Marad a nyárias időjárás hétvégén is

Dr. Rázsi András meteorológus lapunknak elmondta, hogy a hétvégére felszakadozik a felhőzet, és újra felidézhetjük a nyár hangulatát. A hőmérséklet 25 Celsius-fok fölé emelkedik, bár igazi kánikulára már nem számíthatunk. A csütörtököt és pénteket jellemző csapadékos időszak véget ér, a hétvégére szárazabb, kellemesebb idő várható. A 30 fok fölötti forróság azonban belátható időn belül nem tér vissza – tette hozzá a szakember.