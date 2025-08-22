45 perce
Özönvíz után napsütés - az egri meteorológus elmondta, mire számíthatunk a hétvégén
Özönvízszerű eső zúdult le a vármegyében pénteken, de marad az esős idő hétvégére is? Az egri meteorológus elmondta, milyen időjárás várható a hét maradék napjára.
Lassan búcsút inthetünk a meteorológiai nyárnak, és hamarosan megérkeznek az őszre jellemző hűvösebb napok. Egyelőre azonban még nem kell eltennünk a nyári ruhákat – bár pénteken helyenként özönvízszerű eső zúdult le, a hétvége ismét a nyár hangulatát idézi majd. De milyen idő lesz hétvégén? Az egri meteorológus előrejelzései szerint napsütéses, meleg időjárásra számíthatunk, így még kihasználhatjuk a szezon utolsó kellemes napjait.
Marad a nyárias időjárás hétvégén is
Dr. Rázsi András meteorológus lapunknak elmondta, hogy a hétvégére felszakadozik a felhőzet, és újra felidézhetjük a nyár hangulatát. A hőmérséklet 25 Celsius-fok fölé emelkedik, bár igazi kánikulára már nem számíthatunk. A csütörtököt és pénteket jellemző csapadékos időszak véget ér, a hétvégére szárazabb, kellemesebb idő várható. A 30 fok fölötti forróság azonban belátható időn belül nem tér vissza – tette hozzá a szakember.
