Erre mindenképp készülj fel! Az időjárás nem kegyelmez Hevesben

A kánikula folytatódik, a csúcsértékek ismét magasra törnek. A minimumok azonban csak lassan emelkednek, így éjszakánként továbbra is érdemes lesz szellőztetni. A keddi időjárás során a következőkre számíthatsz. Folytatódik a döntően felhőtlen, szinte zavartalanul napos, száraz időjárás. Az északnyugati és középső országrészben lévő felhőzet fokozatosan feloszlik. A keleties szél napközben helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet - olvasható a HungaroMet oldalán.

A keddi időjárás

Forrás: HungaroMet

Milyen időjárás várható a következő napokban?

Szerda:

Felhőtlen, száraz időre kell számítani. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban általában 10 és 16 fok várható, de a teljesen szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb, vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken enyhébb idő lehet. Délutánra 31, 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet - írja a HungaroMet.

Csütörtök:

Nagy eséllyel marad a felhőtlen idő, csapadék nélkül. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 12, 17 fok várható, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a vízpartokon, belvárosokban és a magasabban fekvő helyeken valószínű. Délutánra 33, 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Péntek:

Derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes időre van kilátás. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban döntően 13, 18, délután 34, 39 fok között valószínű.

Veszélyes lehet a kánikula, főleg napközben

A hőség nemcsak a közérzetet rontja, hanem komolyan igénybe is veszi a szervezetet. Az UV-sugárzás naponta eléri a nagyon erős, extrém tartományt, így 11 és 15 óra között kifejezetten veszélyes a tűző napon tartózkodni. A kiszáradás veszélye megnő, különösen az idősek, gyerekek számára. A klímával nem rendelkező lakásokban a hőhullám fokozott egészségügyi kockázatot jelent, mivel a beltéri hőmérséklet sem tud éjjel lehűlni - írja a Köpönyeg oldala.

Aki teheti, próbálja kerülni a hőségriadó idején a fizikai megterhelést a szabadban, figyeljen a rendszeres folyadékbevitelre, és ha lehet, tartózkodjon árnyékos, hűvös helyen. A kánikula most valóban nem kegyelmez – és hosszú, forró napokat ígér.

- figyelmeztetnek.