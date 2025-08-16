Tetőzik a hőség, de közeleg a fordulat – Ilyen időjárásra számíthatsz a hétvégén Hevesben

Szombaton a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat. Estétől egyre inkább megerősödik az északnyugati szél. 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz - olvasható a Köpönyeg oldalán.

Magas középhőmérsékletre számíthatunk a szombati időjárás során

Forrás: HungaroMet

Tetőzik a hőség. Szombaton nagy területen 27 fok felett, az ország középső és déli részein 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. Szombat délutántól, estétől főként a Dunántúlon növekszik a zivatar kialakulásának esélye. Zivatar környezetében viharos (60-75 km/h) széllökés, jégeső (jellemzően <2 centméter), intenzív csapadék (15-25 milliméter) előfordulhat - írja a HungaroMet.

Milyen időjárás vár ránk vasárnap?

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. Erős marad az ÉNy-i szél. 28 és 34 fok közé enyhül a hőség - írja a Köpönyeg oldala.

Figyelmeztető előrejelzést adtak ki zivatarok miatt vasárnapra

Forrás: HungaroMet

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! - olvasható a HungaroMet oldalán.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.