Tetőzik a hőség, de közeleg a fordulat – Ilyen időjárásra számíthatsz a hétvégén Hevesben

Szombaton tombol a kánikula. Az időjárás változékony lesz, a forróságot viharos szél és lehűlés követi.

Heol.hu

Szombaton a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat. Estétől egyre inkább megerősödik az északnyugati szél. 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz - olvasható a Köpönyeg oldalán. 

Magas középhőmérsékletre számíthatunk a szombati időjárás során
Magas középhőmérsékletre számíthatunk a szombati időjárás során
Forrás: HungaroMet

Tetőzik a hőség. Szombaton nagy területen 27 fok felett, az ország középső és déli részein 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. Szombat délutántól, estétől főként a Dunántúlon növekszik a zivatar kialakulásának esélye. Zivatar környezetében viharos (60-75 km/h) széllökés, jégeső (jellemzően <2 centméter), intenzív csapadék (15-25 milliméter) előfordulhat - írja a HungaroMet. 

Milyen időjárás vár ránk vasárnap?

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. Erős marad az ÉNy-i szél. 28 és 34 fok közé enyhül a hőség - írja a Köpönyeg oldala. 

Figyelmeztető előrejelzést adtak ki zivatarok miatt vasárnapra
Forrás: HungaroMet

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! - olvasható a HungaroMet oldalán. 

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

 

