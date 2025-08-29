augusztus 29., péntek

1 órája

Olyan időjárás jön Hevesben a nyár utolsó hétvégéjén, hogy rendezvény is elmarad

Címkék#Időjáráselőrejelzés#zápor#villámlás

A hétvégén Heves vármegyében többfelé számíthatunk esőre és zivatarokra. Az időjárás miatt elmarad a Felnémeti Gasztronómiai Fesztivál is.

Heol.hu

Zord idő várható a nyár utolsó napjaiban. Nyugat-Európa felett egy hullámzó frontrendszer helyezkedik el, amely a hétvégén Heves vármegyébe is megérkezik. Sivatagi por is jön délnyugat felől, a jelenlegi műholdképeken a magasabb koncentráció nagyon szépen látható Szardínia közelében.

Műhold fotó a hétvégi időjárásról
Műholdkép a hétvégi időjárásról
Forrás: HungaroMet/Facebook

Milyen időjárás vár ránk a hétvégén?

Péntek estétől, késő estétől a Dunántúlon, illetve késő estétől a középső országrészben is kialakulhatnak zivatarok. A záporok környezetében viharos (60-70 km/h) szél, intenzív csapadék (10-25 milliméter), kisebb méretű jég előfordulhat. A nyugati, délnyugati határ közelében egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély (jégátmérő > 2 centiméter, széllökés > 75-90 km/h, lokális csapadék > 25-30 milliméter) az esti, késő esti órákban - írja a HungaroMet.

Szombaton hajnalban nyugat felől tovább növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam. Többnyire erősen felhős lesz az ég, de eleinte keleten, illetve a Dunántúlon lehet kevesebb felhő, és több-kevesebb napsütés. Többfelé, akár több hullámban valószínű eső, zápor, zivatar. Kezdetben a déli, délnyugati, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak erős, viharos lökések. A csúcshőmérséklet általában 24, 30 fok között, de a tartósan borult, csapadékos tájakon 24 fok alatt, a keleti határszélen 30 fok felett alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, keleti hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

Szombatra zivatarok miatt figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet
Forrás: HungaroMet

Vasárnap a középső és keleti tájakon erősen felhős vagy borult lesz az ég, a Nyugat-Dunántúlon viszont szakadozott lesz a felhőzet, ott többórás napsütés várható. Délután nyugat felől egyre többfelé csökken a felhőzet. A Dunától keletre és a Dunántúl keleti felén több helyen várható eső, zápor, zivatar. A nap első felében nagyobb a csapadék esélye. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. A minimum- 15, 20, a maximum-hőmérséklet 24, 30 fok között alakul.

Figyelem!

Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Az eső miatt elmarad egy program is

A szombatra tervezett Felnémeti Gasztronómiai Fesztivál az esős időjárás miatt elmarad, erről számolt be Bódi Zsolt egri önkormányzati képviselő.

 

