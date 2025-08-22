Riasztást adtak ki: viharos szél, felhőszakadás és jég fenyegeti Heves vármegyét

Zivatarveszély miatt a HungaroMet riasztást adott ki Heves vármegye csaknem teljes területére; a Hatvani járás az egyetlen kivétel. Az időjárás bőven tartogat meglepetéseket péntekre.

Az időjárás bőven tartogat meglepetéseket péntekre. Riasztást adtak ki zivatarok miatt

Forrás: HungaroMet

Erősen gomolyfelhős időjárás várható pénteken, de délelőtt a délkeleti tájakon még akár többórás napsütés is előfordulhat. A délután folyamán újabb zápor és zivatar érkezik főként a középső és keleti régiókban, mindössze 20–25 fokos hőmérsékletekkel. Nyugaton azonban délután hosszabb időre kisüthet a nap – olvasható a Köpönyeg oldalán.

A pénteki nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, és északnyugatról újabb csapadékzóna érkezik, amely délkelet felé mozog. Elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki helyenként zivatarok. A zivatarokat viharos (~60-75 km/h) széllökések, intenzív csapadék (15-25 milliméter), északkeleten felhőszakadás (>30 milliméter), minimális eséllyel apróbb szemű jég (< 1-2 centiméter) kísérheti. Estére mindenütt megszűnik a zivatartevékenység az országban - írja a HungaroMet oldala.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Figyelem!

Heves vármegyében elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.