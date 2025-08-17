Riasztást adtak ki Heves vármegyére - mutatjuk, milyen idő vár ránk a hét utolsó napján

Riasztást adott ki a HungaroMet, miszerint zivatar és felhőszakadás érkezik a Heves vármegyébe. A Köpönyeg.hu információi szerint egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar kialakulása valószínű. Az ÉNy-i szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 fok között alakulnak a nappali hőmérsékletek.

Riasztás van érvényben, enyhül a hőség a hét utolsó napján

Forrás: Kisalföld.hu

Riasztás van érvényben zivatarok kialakulásának veszélye miatt Heves vármegyében

Vasárnap napközben többfelé kialakulhatnak zivatarok, első sorban az északnyugati országrészben. A viharokhoz erős, 60–80 km/órás széllökések, jégeső, valamint rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű eső is társulhat, helyenként felhőszakadással.

Forrás: met.hu

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írják.

A Tisza-tónál másodfokú viharjelzés van érvényben

A mérsékelt (10-25 km/h) északkeleti szél gyakran megélénkül (25-35 km/h), a kora délutáni órákig időnként meg is erősödhet (40-45 km/h). Zápor környezetében további szélerősödés (45-50 km/h), zivatarral akár egy-egy viharos (60-70 km/h) széllökés is előfordulhat - írja a Met.hu.

A többször erősen felhős égbolt mellett napos időszakok is várhatók. Zápor, zivatar a nap folyamán több alkalommal is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 30, 31 fok körül alakul. Késő estére 22, 23 fok köré hűl a levegő. A Tisza-tónál az élő Tisza vizének hőmérséklete 26.5 fok.