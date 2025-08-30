11 perce
Jég potyoghat a fejünkön szombaton
Szombaton többfelé zivatarok érkezhetnek, rosszabb esetben jégeső sem kizárt.
Gyakran erősen felhős lesz az ég szombaton, délnyugat felől több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Eleinte a délnyugati, később az északnyugati szél fokozódhat. A hőmérséklet 23 és 30 fok közé esik vissza - írja a Köpönyeg.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mint írják hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
Megkavarják a Heves vármegyei buszmenetrendet, készülj, ha ezeken a járatokon utazol
Ez a kvíz megmutatja, mennyire vagy jártas Egerben – Te felismered az összes utcát?
Luxusárak és filléres belépők – kiderítettük, mely fürdőkben kapják a legnagyobb kedvezményeket a nyugdíjasok