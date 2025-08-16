Leszakadt az ég Hevesben: volt, ahol tombolt a vihar, fát döntött az útra + videó

Korábban megírtuk, hogy szombat délután négy járásra adott ki figyelmeztetést zivatarok miatt a HungaroMet Heves vármegyében. Nagyrédét sem kímélte az eső, közzé is tettek róla egy videót a Facebookon.

Nagyrédén azonban viharosra fordult az időjárás

Forrás: Shutterstock

Siposné Fodor Judit, Nagyréde polgármestere megosztotta a Facebookon, hogy kidőlt egy fa az Atkári úti COOP-nál, az útra. Ezt be is jelentette a 112-re.