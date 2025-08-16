augusztus 16., szombat

Leszakadt az ég Hevesben: volt, ahol tombolt a vihar, fát döntött az útra + videó

Címkék#vihar#időjárás#zivatar

Heves vármegye több részét nem érintette a zivatar. Nagyrédén azonban viharosra fordult az időjárás szombat este.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy szombat délután négy járásra adott ki figyelmeztetést zivatarok miatt a HungaroMet Heves vármegyében. Nagyrédét sem kímélte az eső, közzé is tettek róla egy videót a Facebookon. 

Nagyrédén azonban viharosra fordult az időjárás
Nagyrédén azonban viharosra fordult az időjárás
Forrás: Shutterstock

Siposné Fodor Judit, Nagyréde polgármestere megosztotta a Facebookon, hogy kidőlt egy fa az Atkári úti COOP-nál, az útra. Ezt be is jelentette a 112-re. 

A MetFigyelő nevű Facebook csoportban közzétettek egy olyan bejegyzést miszerint, Szűcsi, Gyöngyöspata és környékén esik az eső, villámlik és dörög az ég. 

A HungaroMet térképe alapján a Gyöngyösi járás felett zivatar tombol. 

A HungaroMet térképe
A HungaroMet térképe
Forrás: HungaroMet 

A Heol.hu Facebook-oldalán egy korábbi, a zivatarról szóló cikkünk alá rengeteg komment érkezett arról, hogy melyik településen esett eső – és hol nem.

Eger semmi eső!

Karácsondon hőség. A távolban (talán Gyöngyösön) dörög villámlik

Ez utóbbi kommentre érkezett egy válasz:

Dörög, villámlik. Semmi eső még Gyöngyösön.

Szarvaskőn jó kis hirtelen zuhi volt 1 kis felhőből!

Az alábbi videón jól látszik, hogy villámlással és mennydörgéssel tombolt a vihar Nagyrédén:

 


 

