Leszakadt az ég Hevesben: volt, ahol tombolt a vihar, fát döntött az útra + videó
Heves vármegye több részét nem érintette a zivatar. Nagyrédén azonban viharosra fordult az időjárás szombat este.
Korábban megírtuk, hogy szombat délután négy járásra adott ki figyelmeztetést zivatarok miatt a HungaroMet Heves vármegyében. Nagyrédét sem kímélte az eső, közzé is tettek róla egy videót a Facebookon.
Siposné Fodor Judit, Nagyréde polgármestere megosztotta a Facebookon, hogy kidőlt egy fa az Atkári úti COOP-nál, az útra. Ezt be is jelentette a 112-re.
A MetFigyelő nevű Facebook csoportban közzétettek egy olyan bejegyzést miszerint, Szűcsi, Gyöngyöspata és környékén esik az eső, villámlik és dörög az ég.
A HungaroMet térképe alapján a Gyöngyösi járás felett zivatar tombol.
A Heol.hu Facebook-oldalán egy korábbi, a zivatarról szóló cikkünk alá rengeteg komment érkezett arról, hogy melyik településen esett eső – és hol nem.
Eger semmi eső!
Karácsondon hőség. A távolban (talán Gyöngyösön) dörög villámlik
Ez utóbbi kommentre érkezett egy válasz:
Dörög, villámlik. Semmi eső még Gyöngyösön.
Szarvaskőn jó kis hirtelen zuhi volt 1 kis felhőből!
Az alábbi videón jól látszik, hogy villámlással és mennydörgéssel tombolt a vihar Nagyrédén:
