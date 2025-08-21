Elszabadul a káosz az égen, így csap le ránk a szeszélyes időjárás Hevesben

Csütörtökön változékony időjárásra számíthatunk: gyakran erősen felhős lesz az ég, de délelőtt a délkeleti tájakon még többórás napsütés is lehet. Eleinte főként északon és északnyugaton fordulhat elő zápor, majd délutántól délnyugat felől egyre többfelé várható zivatar, estétől pedig eső is érkezhet. Az időjárás szeszélyességét fokozza az is, hogy az északnyugati szél megerősödik, zivatarok környezetében akár viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet jelentősen eltér az országon belül: míg északnyugaton csupán 25, délkeleten akár 35 fok is lehet - írja a Köpönyeg oldala.

Csütörtökön változékony időjárásra számíthatunk. Figyelmeztető előrejelzést adtak ki zivatarok miatt

Forrás: HungaroMet

A csütörtöki délelőtti órákig főként az ország északi és keleti részein előfordulhatnak zivatarok, majd egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek, képződhetnek zivatarok. A cellákhoz viharos (ált. 60-80 km/h) széllökések, kisebb méretű jég és intenzív (15-25 milliméter) csapadék társulhat, az Északi-középhegység területén lokálisan felhőszakadás (> 30 milliméter) is lehet. Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos (>90 km/h) széllökések, felhőszakadás (>30 milliméter) és jégeső (~ 2 centiméter) kíséretében. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg - olvasható a HungaroMet oldalán.