Hevesben lecsapott a vihar – Mutatjuk, hol tombolt a zivatar

Korábban megírtuk, hogy vasárnap délelőtt elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet Heves vármegye egész területére. Egerszóláton már viharosra fordult az időjárás.

Az időjárás drámai fordulatot vett a délutáni órákban

Forrás: meteologix.com

Biztos sokan hallották a nagyjából fél órával ezelőtt történt igazi ropogós lecsapó villámokat. Ebből kettő Egerszóláttól keletre, az Egerszalóki-víztározó környékén ért földet, tőlünk délnyugatra pedig a Verpeléti-víztározó környékét sorozta meg alaposan. Eközben Verpeléten óriási felhőszakadást is okozott az egyik cella, ahol már lassan közelíti a mennyiség a 30 millimétert - olvasható Olivér Bodó bejegyzésében, amit az Egerszólát időjárása nevű Facebook csoportban osztott meg.

