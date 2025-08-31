46 perce
Hevesben lecsapott a vihar – Mutatjuk, hol tombolt a zivatar
Villámok csaptak le Egerszóláton, és szinte ömlik az eső Verpelét környékén. Az időjárás drámai fordulatot vett a délutáni órákban.
Korábban megírtuk, hogy vasárnap délelőtt elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet Heves vármegye egész területére. Egerszóláton már viharosra fordult az időjárás.
Biztos sokan hallották a nagyjából fél órával ezelőtt történt igazi ropogós lecsapó villámokat. Ebből kettő Egerszóláttól keletre, az Egerszalóki-víztározó környékén ért földet, tőlünk délnyugatra pedig a Verpeléti-víztározó környékét sorozta meg alaposan. Eközben Verpeléten óriási felhőszakadást is okozott az egyik cella, ahol már lassan közelíti a mennyiség a 30 millimétert - olvasható Olivér Bodó bejegyzésében, amit az Egerszólát időjárása nevű Facebook csoportban osztott meg.
Vasárnap késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 milliméter) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 milliméter) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 centiméter) is kísérheti a zivatargócokat. Késő délutántól, estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. Másutt inkább csak a zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A hőmérséklet délután 23 és 30, késő este 17, 22 fok között valószínű - írja a HungaroMet.
