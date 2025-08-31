augusztus 31., vasárnap

1 órája

Kapd elő az esernyőt! Durva zivatar érkezhet Hevesbe

Felhős, záporos vasárnapra számíthatunk Heves vármegyében. Az időjárás egész nap változékony marad.

Korábban megírtuk, hogy nem alakul túl kellemesen a nyár utolsó hétvégéje, ugyanis Heves vármegyében többfelé számíthatunk esőre és zivatarokra. 

Borongós időjárásra számíthatunk vasárnap
Forrás: HungaroMet

Milyen időjárás vár ránk vasárnap?

Estig erősen felhős időre számíthatunk, elszórtan (főleg a Dunától keletre) záporral, zivatarral. Délutánra mérséklődik az eleinte még élénk ÉNy-i szél. 25-26 fok körül alakul a hőmérséklet - olvasható a Köpönyeg honlapján.

A vasárnap első felében az erősen felhős ég mellett az ország keleti felében lehetnek nagyobb felszakadozások a felhőzetben. Ekkor a középső és nyugati tájakon többfelé, másutt elszórtan alakulhat ki eső, zápor, egy-egy helyen zivatar. A déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 milliméter) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 milliméter) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 centiméter) is kísérheti a zivatargócokat. Késő délutántól, estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. Másutt inkább csak a zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A hőmérséklet délután 23 és 30, késő este 17, 22 fok között valószínű - írja a HungaroMet.

Figyelem! 

A zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

