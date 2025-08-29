Jön a nyár utolsó igazán forró napja!

augusztus 29., péntek

A hétvége előtt trópusi hangulat köszönt ránk: a 35 fok körüli kánikula mellé szaharai por és fátyolfelhők érkeznek, estére pedig a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat. Az orvosmeteorológia jó hírekkel szolgál: jelentősebb fronthatásra nem kell számítani.

Heol.hu

Eleinte fátyolfelhős, szaharai poros időre számíthatunk, majd estétől egyre több gomolyfelhő érkezik, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakul. A DNy-i szél többfelé megélénkül. 35 fok körüli forróság várható – számolt be a pénteki időjárásról a Köpönyeg.

Forróságra számíthatunk pénteken.
Forróságra számíthatunk pénteken.
Forrás: Magyar Nemzet

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

