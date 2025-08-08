Ilyen hétvége még nem volt Hevesben – sokakat meglepetés érhet

A HungaroMet jelentése szerint pénteken még mérsékelten meleg, napos időre van kilátás, az égen legfeljebb néhány gomolyfelhő jelenhet meg. A csúcshőmérséklet az ország nagy részén 29-31 fok között alakul, csapadék pedig sehol sem várható. Jön az igazi kánikula!

Hatalmas meleg, igazi kánikula várható a hétvégén. Forrás: Máté Krisztián/Bors

Heves vármegye időjárása: Hétvégére beköszönt a kánikula

Azonban hamarosan újabb melegedés veszi kezdetét, és szombaton már országszerte kánikulai forróságra számíthatunk Heves vármegyében is. A hőmérséklet 30 és 36 fok között mozoghat, és a legmelegebb órákban többfelé 35 fok fölé is emelkedhet. A HungaroMet első fokú figyelmeztető jelzést adott ki vasárnapra, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot.

Vasárnap igazi kánikula lesz Heves vármegyében.

Forrás: HungaroMet

Marad a száraz, napos idő

A következő napok időjárása is a nyár legforróbb napjait idézi: se eső, se enyhülés nem várható. A száraz, tűző napsütés és a perzselő hőség miatt kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint az, hogy a legmelegebb, déli órákban lehetőség szerint kerüljük a közvetlen napsütést, és árnyékos, hűvösebb helyeken tartózkodjunk. Különösen a városi térségekben érdemes odafigyelni, ahol a hőérzet még magasabb lehet.

Ezúttal fronthatásra nem számíthatunk

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – számolt be a Köpönyeg.

A portál hozzáteszi, hogy szombaton és vasárnap is igazi nyaraló idő lesz, minimális gomolyfelhővel – és csapadékra sem kell számítani. A köpönyeg szerint a napi csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul a hétvégén.