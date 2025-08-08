1 órája
Ilyen hétvége még nem volt Hevesben – sokakat meglepetés érhet
Bár pénteken még a kellemes nyári meleg dominál, a hétvégére igazi hőségre készülhetünk. A meteorológiai előrejelzések szerint szombaton akár 36 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és tartós kánikula, száraz, napos idő várható.
A HungaroMet jelentése szerint pénteken még mérsékelten meleg, napos időre van kilátás, az égen legfeljebb néhány gomolyfelhő jelenhet meg. A csúcshőmérséklet az ország nagy részén 29-31 fok között alakul, csapadék pedig sehol sem várható. Jön az igazi kánikula!
Heves vármegye időjárása: Hétvégére beköszönt a kánikula
Azonban hamarosan újabb melegedés veszi kezdetét, és szombaton már országszerte kánikulai forróságra számíthatunk Heves vármegyében is. A hőmérséklet 30 és 36 fok között mozoghat, és a legmelegebb órákban többfelé 35 fok fölé is emelkedhet. A HungaroMet első fokú figyelmeztető jelzést adott ki vasárnapra, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot.
Marad a száraz, napos idő
A következő napok időjárása is a nyár legforróbb napjait idézi: se eső, se enyhülés nem várható. A száraz, tűző napsütés és a perzselő hőség miatt kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint az, hogy a legmelegebb, déli órákban lehetőség szerint kerüljük a közvetlen napsütést, és árnyékos, hűvösebb helyeken tartózkodjunk. Különösen a városi térségekben érdemes odafigyelni, ahol a hőérzet még magasabb lehet.
Ezúttal fronthatásra nem számíthatunk
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – számolt be a Köpönyeg.
A portál hozzáteszi, hogy szombaton és vasárnap is igazi nyaraló idő lesz, minimális gomolyfelhővel – és csapadékra sem kell számítani. A köpönyeg szerint a napi csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul a hétvégén.
Fontos a megfelelő folyadékbevitel: így védekezz a hőség ellen
A legmelegebb órákban, általában délelőtt 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot és a megerőltető fizikai tevékenységeket. Ha mégis a szabadban kell tartózkodnunk, viseljünk világos, szellős ruhát, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, és használjunk magas faktorszámú napvédő készítményeket, valamint fényvédő ajakápolót is. Fontos, hogy árnyékban tartózkodjunk, és lehetőség szerint naponta legalább két-három órát töltsünk légkondicionált helyiségben. Otthonunkat a hajnali és kora reggeli órákban szellőztessük át, a belső hőmérséklet kereszthuzattal is csökkenthető. A katasztrófavédelem weboldalán megtalálhatóak azok a légkondicionált helyiségek, amelyek bárki számára elérhetők.
