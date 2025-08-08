augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kánikula

1 órája

Ilyen hétvége még nem volt Hevesben – sokakat meglepetés érhet

Címkék#Időjáráselőrejelzés#meleg#forróság#időjárás

Bár pénteken még a kellemes nyári meleg dominál, a hétvégére igazi hőségre készülhetünk. A meteorológiai előrejelzések szerint szombaton akár 36 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és tartós kánikula, száraz, napos idő várható.

Heol.hu

A HungaroMet jelentése szerint pénteken még mérsékelten meleg, napos időre van kilátás, az égen legfeljebb néhány gomolyfelhő jelenhet meg. A csúcshőmérséklet az ország nagy részén 29-31 fok között alakul, csapadék pedig sehol sem várható. Jön az igazi kánikula!

Vasárnap igazi kánikula lesz Heves vármegyében
Hatalmas meleg, igazi kánikula várható a hétvégén. Forrás: Máté Krisztián/Bors

Heves vármegye időjárása: Hétvégére beköszönt a kánikula

Azonban hamarosan újabb melegedés veszi kezdetét, és szombaton már országszerte kánikulai forróságra számíthatunk Heves vármegyében is. A hőmérséklet 30 és 36 fok között mozoghat, és a legmelegebb órákban többfelé 35 fok fölé is emelkedhet. A HungaroMet első fokú figyelmeztető jelzést adott ki vasárnapra, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot. 

Vasárnap igazi kánikula lesz Heves vármegyében.
Vasárnap igazi kánikula lesz Heves vármegyében.
Forrás: HungaroMet

Marad a száraz, napos idő

A következő napok időjárása is a nyár legforróbb napjait idézi: se eső, se enyhülés nem várható. A száraz, tűző napsütés és a perzselő hőség miatt kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel, valamint az, hogy a legmelegebb, déli órákban lehetőség szerint kerüljük a közvetlen napsütést, és árnyékos, hűvösebb helyeken tartózkodjunk. Különösen a városi térségekben érdemes odafigyelni, ahol a hőérzet még magasabb lehet.

Ezúttal fronthatásra nem számíthatunk

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – számolt be a Köpönyeg.

A portál hozzáteszi, hogy szombaton és vasárnap is igazi nyaraló idő lesz, minimális gomolyfelhővel – és csapadékra sem kell számítani. A köpönyeg szerint a napi csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között alakul a hétvégén. 

Fontos a megfelelő folyadékbevitel: így védekezz a hőség ellen 

A legmelegebb órákban, általában délelőtt 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot és a megerőltető fizikai tevékenységeket. Ha mégis a szabadban kell tartózkodnunk, viseljünk világos, szellős ruhát, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, és használjunk magas faktorszámú napvédő készítményeket, valamint fényvédő ajakápolót is. Fontos, hogy árnyékban tartózkodjunk, és lehetőség szerint naponta legalább két-három órát töltsünk légkondicionált helyiségben. Otthonunkat a hajnali és kora reggeli órákban szellőztessük át, a belső hőmérséklet kereszthuzattal is csökkenthető. A katasztrófavédelem weboldalán megtalálhatóak azok a légkondicionált helyiségek, amelyek bárki számára elérhetők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu