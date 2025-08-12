Napszúrás-gyanús kedd jön – 35 fok is lehet árnyékban

A légkör stabil, az égbolt szinte teljesen felhőtlen lesz, így a nap sugarai zavartalanul érkeznek hozzánk. Ez az időjárás ideális azoknak, akik a szabadban szeretnék élvezni a nyarat, hiszen csapadék nem fenyeget, és a hőség is országszerte érezhető lesz - írja a Köpönyeg. A keddi időjárás forró, nyári napot tartogat számunkra.

A keddi időjárás nem viccel: berobban a kánikula

Forrás: Takács József / Észak-Magyarország

A kedd hozza a tiszta, forró nyári napot

Az ország felett egy stabil, magasnyomású légköri rendszer uralkodik, amely visszatartja a csapadékot és elősegíti a tiszta, derült ég kialakulását. Ez a jelenség a következő napokra is jellemző marad, így a kedd tökéletes nap lehet strandolásra, kirándulásra vagy bármilyen szabadtéri programra. A hőmérséklet nappal 30 és 35 Celsius-fok között alakul, ami már igazi kánikulai időt jelent, ezért különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és a napvédelem.

A szél ezúttal csak gyengén fúj, inkább csak enyhe lengedezés érzékelhető majd, ami tovább növeli a meleg érzetet. Ez a kellemes, meleg, de nem túl szeles idő egy igazi nyári napot ígér, amikor érdemes kihasználni a természet adta lehetőségeket!

A keddi időjárás Hevesben

A HungaroMet előrejelzései szerint a reggel kellemes, 18 °C körüli hőmérséklettel indul, napközben azonban a hőmérő higanyszála egészen 30 °C-ig kúszik fel. Csapadékra nincs kilátás, így zavartalan napsütés mellett telhet a nap. A szél többnyire mérsékelt marad, átlagosan 5–9 kilométer/órás erősséggel fúj, bár időnként 27 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak.

A keddi időjárás a HungaroMet szerint

Forrás: HungaroMet

Az orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.