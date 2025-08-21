Nyárból az őszbe egy pillanat alatt – a Lukas ciklon jeges fordulatot hozott Hevesbe

Megérkezett Lukas, a ciklon: terebélyes felhőzete mostanra már nemcsak országunk, hanem a Kárpát-medence legnagyobb részét beborította, nálunk pedig több helyen is szemerkél, esik belőle az eső - írja a HungaroMet.

Megérkezett a Lukas ciklon - jégesőt és zivatarokat hozott magával

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. / Facebook

Korábban mi is írtunk róla, most a HungaroMet posztjából kiderül, hogy a ciklon pályája kissé délebbre van, mint a számítások mutattak, emiatt jóval lassabb ütemben szakadozik a felhőzet a déli tájakon, és alacsonyabb is a hőmérséklet. Sok múlik azon, hogy dél felől mekkora területen tud kisütni hosszabb időre a nap: ha nagyobb területen is, az határozottan növelné a késő délutáni, esti heves zivatarok kialakulási esélyét.

Délnyugatra, Szlovéniában és Horvátországban gyors ütemben szaporodnak a zivatarok, amelyek a ciklonhoz kapcsolódó markáns dinamikai emelőhatásokra is utalnak - írták.