Ahol a nyár is kabátban jár - nézd, mi történt a Bükkben!

Komoly fagyok voltak ismét a Mohos-töbörben, a Bükk-fennsíkon, mínusz 5,4 Celsius fokig hűlt a hőmérséklet, így már túl vannak a harmincadik fagyos napon az idei nyár tekintetében – írja a töbröt monitorozó intézte közösségi oldalán. Mint írják, ahogy újra megnyugszik időjárásunk, úgy térnek vissza a hajnali fagyok a fennsík töbreibe.

A Mohos-töbör mikroklímája párját ritkítja Fotó: Mohos-töbör

A Bükk-fennsík már az őszre készül, hosszabbodnak az éjszakák és a potenciális nettó kisugárzási periódusok időtartama is növekszik. Így az inverzió összeomlása folyamatosan kitolódik, több idő áll rendelkezésre a hűlési periódusban. A péntek hajnali mínusz 5,4 Celsius fok az állomás 2022-es telepítése óta az egyik legalacsonyabb augusztusi érték. Ezzel az idei nyár harmincadik fagyos napját regisztrálta a Mohos állomás. A Kerékgyártó Róbert és kutatótársai által monitorozott Vörösmeteor-töbörben szintén komoly, mínusz 3,1 Celsius fokos fagy volt a reggel.