Hajnalban csapott le a dermesztő valóság Hevesben! Odáig süllyedt a fák között, hogy országos hír lett belőle!

Lehetséges-e nyáron, a sztenderd felszín feletti mérési magasságban mínusz 10 Celsius fok alatti léghőmérséklet jelenléte a Bükk-fennsík töbreiben? A hétfő éjszakai mikroklímaesemény nyomán választ kaphattunk egy évtizedes kérdésre, igen – írja a Mohos-töbör időjárását monitorozó intézet közösségi oldalán. A fennsíkon évtizedek óta zajlanak időszakos, és 2009-óta állandó mérések, erre a kérdésre azonban eddig még nem kaptunk választ, egészen az elmúlt éjszaka késő hajnali óráiig.

Megdőlt a rekord a Bükkben

A Kárpát-medencében az időjárást egy anticiklon alakította, ami alapvetően nyugodt, derült körülményeket jelentett. Bár a 850 hektopaszkálos szinten 6–8 Celsius fokot mértek, a hőmérséklet így is jóval alacsonyabb volt a szokásosnál. Ez a hideg és száraz levegő ideális kiindulópont volt ahhoz, hogy a fennsíki töbrökben – vagyis a hegyek közti zárt mélyedésekben – szokatlanul alacsony hőmérsékletek alakuljanak ki a nyár közepén is.

Ehhez azonban nem elég a hideg levegő. Fontos volt, hogy a légmozgás lecsillapodjon, és a szél ne keverje össze a levegőrétegeket. Ilyenkor tudnak kialakulni azok a jellegzetes mikroklímák, amelyekre a töbrök híresek: a hideg levegő beszorul a mélyedések aljára, és erős hőmérsékleti inverzió (amikor alul hidegebb van, mint feljebb) épül ki.

– A Mohos-töbör védettsége nem tökéletes, mert az északi szelek könnyebben be tudnak törni, ezért sokáig kérdés volt, hogy itt is előfordulhat-e nyári zord nap (amikor a minimumhőmérséklet mínusz 10 Celsius alá esik). Most azonban minden körülmény kedvezően alakult, derült, szélcsendes éjszaka volt. Ennek köszönhetően a 2022 óta működő Mohos-töbör meteorológiai állomás fennállásának negyedik évében először nyáron is mértek mínusz 10 Celsius alatti hőmérsékletet 2 méteren – írják.

Mohos-töbör: íme az új rekord

Ezzel a Mohos-töbör új rekordot állított fel, megdöntötte az idei nyár elején mért mínusz 8 Celsius fokos nem hivatalos országos minimumot. Az új érték mínusz 10,14 Celsius fok lett, ami minden eddigi, nyárra vonatkozó magyarországi mérést felülír (beleértve a nem hivatalos adatokat is).