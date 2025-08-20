3 órája
Megdőlt a nyári fagyos napok rekordja a Bükkben
Inverzió épült ki a Mohos-töbörben.
Megdőlt a nyári fagyos napok rekordja a Bükkben
Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet / Facebook
A mai éjszaka ismét az inverzió zavartalan kiépülését hozta a derült és szélcsendes éjszakai időjárásnak köszönhetően. A Mohos-töbör állomás -4,7 °C-os T-min.-t rögzített egy pazar hőmérsékleti menet végén - írja a Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Mint írják, az ide nyár 37-ik fagyos napjával átléptük a 40%-ot a fagyos napok potenciálisan egész nyárra értelmezett arányában, ami nagyon magas részarány.
Fagy és hőség egy napon: elképesztő időjárási rekord dőlt meg a Bükkben
Augusztus közepén is rendkívüli időjárási jelenséget figyeltek meg a kutatók a töbörben, új rekord alakult a napi hőingás tekintetében.
Turisták szúrták ki, mi lapul a várudvaron, de az Eger-patak rejtélye még ennél is meghökkentőbb
El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el