A mai éjszaka ismét az inverzió zavartalan kiépülését hozta a derült és szélcsendes éjszakai időjárásnak köszönhetően. A Mohos-töbör állomás -4,7 °C-os T-min.-t rögzített egy pazar hőmérsékleti menet végén - írja a Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet.

Megdőlt a nyári fagyos napok rekordja a Bükkben

Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet / Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írják, az ide nyár 37-ik fagyos napjával átléptük a 40%-ot a fagyos napok potenciálisan egész nyárra értelmezett arányában, ami nagyon magas részarány.