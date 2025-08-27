Az ereidben is megfagy a vér, attól, ami a Bükkben történt az éjjel

Szerda éjszaka a Mohos-töböralji zónában rendkívül alacsony, mínusz 6,7 Celsius fokos minimum hőmérsékletet mértek – írja a Mohos-töbröt monitorozó intézet közösségi oldalán. Mint írják, a hőmérséklet csökkenése valamivel éjfél után lassult, amikor megérkezett a felhőzet, majd lassú emelkedésbe váltott.

– Ez a fajta hőmérséklet-erózió kevésbé intenzív, mint a szél okozta, mivel nem keveri fel olyan gyorsan és jelentősen az inverz módon rétegződő légrétegeket. A Mohos-töbörben egymást követő négy napon is mínusz 6 Celsius alá süllyedt a levegő hőmérséklete, és az idei nyári időszakban már összesen 42 napon tapasztalható fagy – írták.

Mohos-töbörben ismét különös dolgok történtek

Forrás: Facebook

Kedden ennél is hidegebb volt, akkor mínusz 7,9 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet. De nem ez a rekord, arról a napokban írtunk, amikor dermesztő hideget mértek a Bükk-fennsíkon a nyár közepén: a hőmérséklet hajnalra mínusz 10 Celsius fokra süllyedt. A Mohos-töbör ezzel minden korábbi magyarországi nyári rekordot megdöntött.

