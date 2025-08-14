augusztus 14., csütörtök

Extrém

1 órája

Fagy és hőség egy napon: elképesztő időjárási rekord dőlt meg a Bükkben

Címkék#mikroklíma#ME Földrajz-Geoinformatika Intézet#Bükk

Rendkívüli időjárási jelenséget figyeltek meg a kutatók: egyetlen nap alatt fagyos és hőségnap is volt. A Mohos-töbörben soha nem mért, 35,7 Celius fokos napi hőingást regisztráltak, ami új rekordnak számít a területen.

Heol.hu

A Mohos-töbörben a mérések kezdete óta nem tapasztaltak ekkora napi hőingást, mint csütörtökön a hajnali minimum mínusz 5,1 Celsius fok, a délutáni maximum pedig 30,6 Celsius fok volt, így a különbség 35,7 Celsius fokra nőtt. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon a napon egyszerre volt fagyos és hőségnap. Az inverzió mértéke is rendkívüli volt, a bánkúti állomásnál 21,1 Celsius fokkal hidegebbet mértek a töbör hidegmaximumában – írja közösségi oldalán a Mohos-töbröt monitorozó intézet.

A Mohos-töbörben újra fagyott, aztán nagyon meleg lett Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet
A Mohos-töbörben újra fagyott, aztán nagyon meleg lett
Forrás: Mohos-töbör mikroklíma kutatás, ME Földrajz-Geoinformatika Intézet

Mint írják, a jelenség hátterében több tényező áll: egy kiterjedt anticiklon hozott derült, szélcsendes és száraz időt, ami kedvezett az éjszakai lehűlésnek. A környék sekély, gyér növényzetű, mészköves talajai gyorsan vesztik a nedvességet, így a kisugárzás miatt a felszín feletti levegő gyorsan lehűl, és a töbörben „hideggyár” alakul ki. A fagy kiterjedt területet érintett a Zsidó-rét környékén, különösen a Mohos-töbör alegységében.

A fennsíkon is hasonló volt a helyzet: a KerékgyártóRóbert által monitorozott Vörösmeteor-töbörben mínusz 2,3 Celsius fokos minimumot mértek ezen a rendkívüli reggelen.

Lassan egy sorozatot indíthatnánk a Mohos-töbör mínuszairól és pluszairól. Legutóbbi cikkünk szerdán született, amikor arról írtunk, hogy jelentős hőingás tarkította a keddi napot a Bükk-fennsíkon, ahol a nyári meleg és a fagyos hajnal egyaránt jelen volt. A Mohos-töbörben délután még 26,2 Celsius fokot mértek, alig öt órával később viszont már fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.

 

 

