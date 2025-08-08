augusztus 8., péntek

Nagy lesz a hőség az ország összes pontján

Csapadék nem várható.

Derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a Köpönyeg.hu.

 

