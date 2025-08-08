Időjárás
4 órája
Nagy lesz a hőség az ország összes pontján
Csapadék nem várható.
Derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot. Kizárt az eső. Gyenge marad a légmozgás.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a Köpönyeg.hu.
Ezt ne hagyja ki!Kiskacsa fürdik
20 órája
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!
Ezt ne hagyja ki!Használtautók
Tegnap, 6:50
A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek - az ára pedig...
Ezt ne hagyja ki!Vélemények
Tegnap, 6:17
Itt még egy sima esti séta is veszélyes? Kiderült, melyik Heves legkevésbé biztonságos településeEzek a legveszélyesebb települések Hevesben.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre