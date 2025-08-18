Napos idővel indul a hét, de az UV-sugárzás keményen lecsap!

Hétfőn napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg oldala.

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A HungaroMet tájékoztatása alapján országszerte napos, gomolyfelhős időjárásra számíthatunk hétfőn, csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható. Délutánra 26 fok körül alakul az országos átlaghőmérséklet, amely ideális a szabadtéri programokhoz.

Hétfő éjszaka derült vagy legfeljebb fátyolfelhős lesz az ég. Csapadék nem lesz. Az északias szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebbre, míg a vízpartok mentén és a nagyvárosokban enyhébb reggelre számíthatunk.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

11 és 16 óra között országszerte erős UV-sugárzásra kell számítani, ezért kiemelten fontos a napvédelem és a megfelelő folyadékbevitel!