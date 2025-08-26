Nincs vége a nyárnak: a héten újra kánikula várható Hevesben!

Derűs idő ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés fokozódik, délutánra 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet – számolt be a keddi időjárásról a Köpönyeg. A következő napokban erős felmelegedésre kell számítani, szerdán már 28 és 34 fok, csütörtökön pedig 30 és 37 közé emelkedik a hőmérséklet.



– Egy-két napon belül eltűnik ez a tavaszias idő, ékezik egy hőhullám. Ez már nem olyan, mint a júliusi, de meleg lesz, belecsúszunk bőven a 30 Celsius fok feletti hőmérsékleti tartományba. Szóval még strandolhatunk egy jót, nagyon úgy néz ki, sőt ekkor még jobb is lesz, hiszen az UV-sugárzás sem olyan mértékű, mint a korábbiakban – árulta el lapunknak Rázsi András, egri meteorológus: