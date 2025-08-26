augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Forróság

1 órája

Nincs vége a nyárnak: a héten újra kánikula várható Hevesben!

Csapadékmentes, derűs időre számíthatunk a héten, ám a következő napokban jelentős felmelegedés várható. A meteorológusok szerint újabb hőhullám érkezik, a csúcshőmérséklet csütörtökre 37 fokig emelkedhet.

Heol.hu
Nincs vége a nyárnak: a héten újra kánikula várható Hevesben!

Ismét itt a kánikula.

Forrás: Grishin Vasily / Pexels-illusztráció

Derűs idő ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem várható. A nappali felmelegedés fokozódik, délutánra 25–31 fok közé emelkedik a hőmérséklet – számolt be a keddi időjárásról a Köpönyeg. A következő napokban erős felmelegedésre kell számítani, szerdán már 28 és 34 fok, csütörtökön pedig 30 és 37 közé emelkedik a hőmérséklet. 


Egy-két napon belül eltűnik ez a tavaszias idő, ékezik egy hőhullám. Ez már nem olyan, mint a júliusi, de meleg lesz, belecsúszunk bőven a 30 Celsius fok feletti hőmérsékleti tartományba. Szóval még strandolhatunk egy jót, nagyon úgy néz ki, sőt ekkor még jobb is lesz, hiszen az UV-sugárzás sem olyan mértékű, mint a korábbiakban – árulta el lapunknak Rázsi András, egri meteorológus:

Orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki. 

 

