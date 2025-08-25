Csípős reggelektől kánikuláig – az egri meteorológus elárulta, milyen idő vár ránk a héten

A nyár végi időjárás minden arcát megmutatja a héten. Kissé tavaszias állapotokat tapasztalhatunk, hűvös reggelekre ébredhetünk, kellemes nappalaink vannak, majd újra hidegebbek az éjszakák. De vajon visszatér még a nyár? Erre kerestük a választ, segítségül hívtuk ehhez Rázsi Andrást, egri meteorológust.

– Egy-két napon belül eltűnik ez a tavaszias idő, ékezik egy hőhullám. Ez már nem olyan, mint a júliusi, de meleg lesz, belecsúszunk bőven a 30 Celsius fok feletti hőmérsékleti tartományba. Szóval még strandolhatunk egy jót, nagyon úgy néz ki, sőt ekkor még jobb is lesz, hiszen az UV-sugárzás sem olyan mértékű, mint a korábbiakban – mondta.

Jól jön még a párakapu alatti felfrissülés lehetősége, a nyár megmutatja még magát Fotó: Huszár Márk

Hozzátette, hajnalonta azért elkél egy vékonyabb felvettke, de csapadék most nem várható, sokkal inkább egyre melegedő idő frissülő hajnali minimumokkal. Figyelni kell azonban, mert a kánikula idején, a szervezetet komoly hőterhelés éri. A szív- és érrendszeri betegek, valamint az idősek számára különösen megterhelő lehet a 35 fok körüli hőmérséklet. Gyakori lehet a keringési panasz, a vérnyomás-ingadozás, a fáradékonyság és a koncentráció romlása is. A hét tehát a változatosság jegyében telik, de nem tűnik el a nyár még.

Van azért olyan hely Hevesben, ahol nem ilyen rózsás a helyzet. Tény, hogy a Mohos-töbör klímája egyedi, de azért akkor sem mindennapi, hogy augusztus mínusz 10 Celsius fokot mérnek. Ez történt ugyanis hétfőn éjjel, meg is írtuk, a 2022 óta működő Mohos-töbör meteorológiai állomás fennállásának negyedik évében először nyáron is mértek mínusz 10 Celsius alatti hőmérsékletet 2 méteren.