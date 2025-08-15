augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Pénteken ismélt a nyár egyik legforróbb napjára ébredtünk, de nemsokára érkezik az enyhülés?

Címkék#kánikula#időjárás előrejelés#Hőségriasztás#vészjelzés

Pénteken a hőség lesz az úr – akár 39 fokig is felkúszhat a hőmérséklet. A pénteki időjárás perzselő napsütést és extrém hőséget tartogat.

Heol.hu
Pénteken ismélt a nyár egyik legforróbb napjára ébredtünk, de nemsokára érkezik az enyhülés?

A párakapu röpke felfrissülést hozhat a nagy melegben

Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

Pénteken ismét a nyár egyik legforróbb napjára ébredtünk. Csak néhány gomolyfelhő zavarja a tikkasztó napsütést, csapadék nem várható. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul - írja a Köpönyeg. A pénteki időjárás forróságot és kánikulát hoz, a HungaroMet citromsárga vészjelzést adott ki Heves vármegyére is a pénteki vérhatóan magas középhőmérséklet miatt.

Pénteki időjárás: magas középhőmérséklet miatt adott ki vészjelzést a HungaroMet
Pénteki időjárás: magas középhőmérséklet miatt adott ki vészjelzést a HungaroMet
Forrás: HugaroMet

A pénteki időjárás Hevesben: jobb lesz bekenni magunkat naptejjel, mert perzselő napsütés vár a szabadban

Már a reggeli órákban is meleg lesz, a hőmérséklet gyorsan emelkedik, és délelőttre sok helyen eléri vagy meghaladja a 30 fokot. A nap nagy részében tikkasztó, zavartalan napsütésben lesz részünk, amelyet csak helyenként úszik be egy-egy ártalmatlan gomolyfelhő. Csapadékra ezen a napon sincs esély, a légkör stabil és száraz marad. A délutáni órákban a hőmérséklet 34 és 39 fok közé kúszik, így többfelé ismét extrém hőségre kell készülni. A levegő szinte mozdulatlan, a szél gyenge marad, így a forróságot semmi nem enyhíti, és a hőérzet sok helyen 40 fok felett lehet - írja a Köpönyeg.

A Köpönyeg előrejelzései szerint a perzselő napsugarak miatt a déli órákban (11 és 15 óra között) különösen fontos a napvédelem: használjunk magas faktorszámú naptejet, viseljünk kalapot, napszemüveget és világos, könnyű ruházatot. A meleg megterheli a szervezetet, ezért ügyeljünk a bőséges folyadékbevitelre, és ha tehetjük, a legmelegebb órákban húzódjunk árnyékba vagy klimatizált helyiségbe.

Az orvosmeteorológia szerint a tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

Vasárnap érkezik a hidegfront?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu