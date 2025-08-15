Pénteken ismélt a nyár egyik legforróbb napjára ébredtünk, de nemsokára érkezik az enyhülés?

Pénteken ismét a nyár egyik legforróbb napjára ébredtünk. Csak néhány gomolyfelhő zavarja a tikkasztó napsütést, csapadék nem várható. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul - írja a Köpönyeg. A pénteki időjárás forróságot és kánikulát hoz, a HungaroMet citromsárga vészjelzést adott ki Heves vármegyére is a pénteki vérhatóan magas középhőmérséklet miatt.

A pénteki időjárás Hevesben: jobb lesz bekenni magunkat naptejjel, mert perzselő napsütés vár a szabadban

Már a reggeli órákban is meleg lesz, a hőmérséklet gyorsan emelkedik, és délelőttre sok helyen eléri vagy meghaladja a 30 fokot. A nap nagy részében tikkasztó, zavartalan napsütésben lesz részünk, amelyet csak helyenként úszik be egy-egy ártalmatlan gomolyfelhő. Csapadékra ezen a napon sincs esély, a légkör stabil és száraz marad. A délutáni órákban a hőmérséklet 34 és 39 fok közé kúszik, így többfelé ismét extrém hőségre kell készülni. A levegő szinte mozdulatlan, a szél gyenge marad, így a forróságot semmi nem enyhíti, és a hőérzet sok helyen 40 fok felett lehet - írja a Köpönyeg.

A Köpönyeg előrejelzései szerint a perzselő napsugarak miatt a déli órákban (11 és 15 óra között) különösen fontos a napvédelem: használjunk magas faktorszámú naptejet, viseljünk kalapot, napszemüveget és világos, könnyű ruházatot. A meleg megterheli a szervezetet, ezért ügyeljünk a bőséges folyadékbevitelre, és ha tehetjük, a legmelegebb órákban húzódjunk árnyékba vagy klimatizált helyiségbe.

Az orvosmeteorológia szerint a tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.