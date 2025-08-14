Látványos videón a Kékestető felett elhúzó Perseidák

Kedden éjszaka tetőzött a Perseidák meteorraj, ám idén a látványból sajnos sokat elvett az erős holdfény, így leginkább csak a legfényesebb hullócsillagokat pillanthattuk meg. Ennek ellenére érdemes még most is az eget kémlelni, hiszen így is felbukkanhatnak olyan ragyogó meteorok, amilyeneket a kékestetői az Időkép webkamerájának is sikerült elcsípnie.

A Perseidák érkeznek, érdemes feltekinteni éjjel

Forrás: Bencsik Ádám/Beol.hu

Ahogy arról írtunk, a Perseidák-meteorraj egy üstökös maradványai. A néphit szerint mindenkinek van egy csillaga, és amikor az illető az élete végéhez ér, akkor leáldozik a csillaga, és ezt tartották hullócsillagnak. Ma már természetesen tudjuk, hogy ezek tulajdonképpen egy meteor maradványai, és ezek között halad el a Föld ilyenkor. A kisebb darabok csak felvillannak, a nagyobbak csíkot húznak az égen. Minél nagyobb a kő, annál fényesebbnek látszik.