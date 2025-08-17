augusztus 17., vasárnap

Vihar

1 órája

Ideért a hidegfront Hevesbe, de a java még ez után jöhet! Durva lesz!

Szombaton kezdődött, de vasárnap még nagyobb az esély esőzésekre. A HungaroMet riasztást jelző térképen jól látni az érkező hidegfrontot.

Heol.hu

Már szombaton felbolydult az időjárás, a térségben zivatarok alakultak ki, helyenként jelentősebb mennyiségű csapadék kíséretében. Vasárnapra azonban még nedvesebbé vált a levegő, így a meteorológiai helyzet kedvez a záporok, zivatarok, jégesők kialakulásának. Riasztást is adott ki a HungaroMet.

Riasztás: Ideért a hidegfront Hevesbe, sok csapadék jön
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. / Facebook

A gyenge magassági áramlás miatt a zivatarcellák lassan mozognak, emiatt egy-egy ponton rövid idő alatt akár több tíz milliméter eső is lezúdulhat. Felhőszakadásra tehát több helyen is számítani kell.

Riasztás: jégeső is jöhet

A zivatarokat időnként viharos széllökések (általában 60–80 km/h) és apróbb jég (jellemzően 2 centiméternél kisebb átmérővel) is kísérheti.

Korábban lapunk is megírta, hogy ahol a vihar lecsapott, ott dörgött, villámlott, és egy fát is döntött a szél.

 

