Vihar

Riasztást adtak ki Hevesre - a Tisza-tavon is villog már a viharjelző

Nagy mennyiségű csapadék érkezhet a megyénkbe. A HungaroMet riasztást adott ki Heves megyére, a Tisza-tavon pedig elsőfokú a viharjelzés.

Mozgalmas idővel búcsúzik a nyár, ám nyugodt idővel kezdődik a meteorológiai ősz. A Dunántúlon zivatarok vannak kialakulóban, érkeznek a zivatarfelhők Heves megyébe is. Elsőfokú viharjelzés lépett érvénybe a Tisza-tavon, Heves megyére pedig elsőfokú riasztást adtak ki zivatarok miatt. A gyöngyösi és pétervásárai járásokban felhőszakadásra is van esély a veszélyjelző rendszer szerint.

Mint már korábban megírtuk, a zivatarok dél felől-északi irányba haladnak. A zivatarok viharos széllökésekkel is járhatnak. A HungaroMet videójából kiderül, hogy hidegörvény alakítja a vasárnapi időjárásunkat, melynek nedvesebb légtömege hétfőn távozik északkelet felé. 

Elmondásuk szerint a meteorológiai ősz kezdete nyugodtabb időjárást tartogat. 

Korábban megírtuk azt is, hogy mely településeken esett a legtöbb, illetve a legkevesebb csapadék a nyáron. Nagyon a különbségek, sok terület meg sem közelítette az évszakos átlagos csapadékmennyiséget.

 

