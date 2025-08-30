Mozgalmas idővel búcsúzik a nyár, ám nyugodt idővel kezdődik a meteorológiai ősz. A Dunántúlon zivatarok vannak kialakulóban, érkeznek a zivatarfelhők Heves megyébe is. Elsőfokú viharjelzés lépett érvénybe a Tisza-tavon, Heves megyére pedig elsőfokú riasztást adtak ki zivatarok miatt. A gyöngyösi és pétervásárai járásokban felhőszakadásra is van esély a veszélyjelző rendszer szerint.

Riasztást adtak ki Hevesre - a Tisza-tavon is villog már a viharjelző

Forrás: Beküldött

Mint már korábban megírtuk, a zivatarok dél felől-északi irányba haladnak. A zivatarok viharos széllökésekkel is járhatnak. A HungaroMet videójából kiderül, hogy hidegörvény alakítja a vasárnapi időjárásunkat, melynek nedvesebb légtömege hétfőn távozik északkelet felé.

