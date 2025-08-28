augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vihar

12 perce

Tomboló porvihar érheti el Hevest, csak az M3-ast el ne söpörje

Címkék#szaharai por#hőség#pollenszint#gombaspóra

Az elmúlt napok változékony időjárása után sokakat foglalkoztat, mire számíthatunk a következőkben.

Heol.hu

A HungaroMet előrejelzése szerint a csütörtökön az idő alapvetően napos lesz, ám délutántól a szaharai por miatt a napsütés szűrtebb lehet. Csapadék nem várható, ugyanakkor a délies szél országszerte megerősödik, az Észak-Dunántúlon pedig viharos lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 30–35 fok között tetőzik, így a hőség mellett a poros levegő és az erős szél a közlekedésben is nehézségeket okozhat.

Szeles időjárás várható csütörtökön, a széllel szaharai por is érkezik.
Szeles időjárás  várható csütörtökön, a széllel szaharai por is érkezik.
Forrás: HungaroMet

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A korábbi front átvonulásakor ugyan Heves vármegyébe is esett az eső, de a föld felső rétege azóta gyorsan kiszáradt. Emiatt a szárazabb részeken poros széllökések alakulhatnak ki, amelyek az autósoknál és gyalogosoknál is átmeneti látásromlást okozhatnak.

Az allergiásoknak is kellemetlenséget okozhat a szaharai por

Az allergiásoknak sem hoz enyhülést a holnapi idő: a parlagfű pollenszintje elérte a csúcsot, így a tünetek – mint a tüsszögés, orrdugulás vagy szemviszketés – sokaknál erősödhetnek. Emellett a csalánfélék virágpora is közepes-magas szinten mozog, az Alternaria gombaspórák pedig országszerte magas koncentrációt mutatnak.

A szakemberek szerint ilyenkor érdemes kerülni a hosszabb kinti tartózkodást, az autóban belső keringtetést használni, és odafigyelni az allergia elleni gyógyszerek rendszeres szedésére.

Vigyázz, ha az autópályára mész! Porvihar béníthatja meg a közlekedést az M3-ason:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu