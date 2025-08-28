Tomboló porvihar érheti el Hevest, csak az M3-ast el ne söpörje

A HungaroMet előrejelzése szerint a csütörtökön az idő alapvetően napos lesz, ám délutántól a szaharai por miatt a napsütés szűrtebb lehet. Csapadék nem várható, ugyanakkor a délies szél országszerte megerősödik, az Észak-Dunántúlon pedig viharos lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 30–35 fok között tetőzik, így a hőség mellett a poros levegő és az erős szél a közlekedésben is nehézségeket okozhat.

Szeles időjárás várható csütörtökön, a széllel szaharai por is érkezik.

Forrás: HungaroMet

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A korábbi front átvonulásakor ugyan Heves vármegyébe is esett az eső, de a föld felső rétege azóta gyorsan kiszáradt. Emiatt a szárazabb részeken poros széllökések alakulhatnak ki, amelyek az autósoknál és gyalogosoknál is átmeneti látásromlást okozhatnak.

Az allergiásoknak is kellemetlenséget okozhat a szaharai por

Az allergiásoknak sem hoz enyhülést a holnapi idő: a parlagfű pollenszintje elérte a csúcsot, így a tünetek – mint a tüsszögés, orrdugulás vagy szemviszketés – sokaknál erősödhetnek. Emellett a csalánfélék virágpora is közepes-magas szinten mozog, az Alternaria gombaspórák pedig országszerte magas koncentrációt mutatnak.

A szakemberek szerint ilyenkor érdemes kerülni a hosszabb kinti tartózkodást, az autóban belső keringtetést használni, és odafigyelni az allergia elleni gyógyszerek rendszeres szedésére.

Vigyázz, ha az autópályára mész! Porvihar béníthatja meg a közlekedést az M3-ason: