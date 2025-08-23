2 órája
Szeptemberi hangulat augusztusban, kora őszies szombat vár ránk
Kellemes, fronthatásmentes időjárás fogja jellemezni a hétvége első napját: a 20–26 fokos hőmérséklet mellett sok lesz a napsütés, élénk széllel, de eső nélkül.
Kora őszi időjárás vár ránk.
Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, eső nélkül. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Mindössze 20 és 26 fok között mozoghat a hőmérséklet, kora őszies időnk lesz – számolt be a szombati időjárásról a Köpönyeg.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Megütheti a bokáját, aki nem kér engedélyt a melléképületekre, mutatjuk, mit lehet és mit nem
Koszos mosdó, flegma pénztáros, romlott hús – érdemes messze elkerülni ezeket az egri boltokat!
Csak a drogériába ugrott be az egri nő bevásárlás után, több mint kellemetlen, ami ezután történt